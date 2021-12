Maroc : La Tbourida entre au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco

Le Comité Intergouvernemental de Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), réuni ce mercredi dans le cadre de sa seizième session, a répondu favorablement à la candidature du Royaume du Maroc pour l’inscription de la Tbourida sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

La Délégation permanente du Royaume du Maroc auprès de l’Unesco, représentée par l’Ambassadeur Samir Addahre, se félicite de cette inscription qui constitue «une reconnaissance internationale d’un héritage civilisationnel arabo-amazigh unique au monde et auquel les Marocains sont très attachés».

La Tbourida est une pratique qui établit une relation forte entre l'homme et le cheval et englobe un répertoire de musiques et de chansons traditionnelles, a relevé le diplomate marocain, ajoutant qu'afin de protéger son patrimoine immatériel, «le Maroc a inscrit dans sa propre Constitution le respect et la sauvegarde de sa diversité culturelle, notamment amazigh, hassanie, africaine et juive».

Pour la présidente de l’Organe d’évaluation des candidatures, la proposition d’inscription soumise par le Maroc «satisfait» aux cinq critères requis par le Comité, relevant que la Tbourida a une «importance pour l’identité culturelle et la mémoire collective du Maroc et de ses communautés et contribue au développement durable par le biais de l’élevage des chevaux et la fabrication de vêtements et de selles à partir de matériaux locaux».

Apparue au XIVe siècle, la Tbourida, ou Fantasia, est un élément constitutif du patrimoine marocain, aussi bien sous les angles des traditions et expressions orales, des arts du spectacle, des pratiques sociales, des rituels et événements festifs, des connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers, que des savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel.