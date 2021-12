Covid-19 : Le Maroc confirme son premier cas d’Omicron

Le ministère de la Santé et de la protection sociale a annoncé, ce mercredi, qu’un premier cas du variant Omicron du Covid-19 a été enregistré au Maroc. Il a été confirmé chez une Marocaine, établie à Casablanca et qui est actuellement soignée dans l'un des établissements hospitaliers de la ville, où elle a été prise en charge conformément aux procédures sanitaires agréées, indique le ministère dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Tout en rappelant que la détection de ce premier cas du variant Omicron a été permise grâce au dispositif national de vigilance et de surveillance épidémiologique, le ministre souligne que l'état de santé de la patiente est stable et ne suscite aucune inquiétude.

«Les services du ministère de la Santé et de la protection sociale prennent les mesures nécessaires pour accompagner un tel cas, conformément aux normes nationales et internationales de sécurité sanitaire, ainsi qu'un inventaire des cas contact avec la personne infectée et une évaluation de leur probabilité d'infection», assure le département.

Dans ce sens et «face à la propagation rapide du nouveau variant inquiétant Omicron», le ministère appelle «tous les citoyens à adhérer aux mesures et mesures préventives individuelles et collectives (la nécessité de porter un masque correctement, de se laver fréquemment les mains ou de les stériliser avec un gel hydroalcoolique et la distanciation physique)», recommandant la prise rapide des doses de vaccination, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième».

Le ministère de la Santé et de la protection sociale promet d’informer l'opinion publique nationale de tous les développements, comme il le fait depuis le début de cette pandémie.