Court-métrages : La Maroco-italienne Maria Fajri primée en Italie

La Maroco-italienne Maria Fajri a raflé, récemment, le Prix du court-métrage «Trois minutes de célébrité à Cagliari», une compétition organisée à l'occasion de la quinzième édition du Prix Alziator, du nom de l'écrivain, universitaire et journaliste de Cagliari. Selon le quotidien La Nuova Sardegna, l’Italienne née de parents marocains a gagné cette compétition grâce à son film «4.3.2».



Il s’agit de la première participation à la compétition pour la Maroco-italienne âgée de 25 ans et ayant grandi à Assemini. Elle a réussi à se distinguer face à des cinéastes talentueux dont les noms figurent déjà sur le registre d'or de la compétition, à l’instar de Roberto Casula récompensé en 2020 pour l'œuvre «Vado Via», explique le journal. «Le Jury n'a pas hésité à décerner le premier prix à cette toute jeune professeure de Kung fu passionnée de cinéma et à son court-métrage», ajoute-t-on.

Maria Fajri est née en 1996 à Muravera, dans la région Sardaigne en Italie, et vit à Assemini depuis l'âge de deux ans. Elle a été naturalisée italienne en 2014, année durant laquelle elle avait remporté un titre mondial de Kung fu en Chine.

«Trois minutes de célébrité à Cagliari» est organisée par la Fondation Francesco Alziator, qui bénéficie du soutien de la région Sarde, de la Municipalité de Cagliari et de la Fondation de Sardaigne.