Le PJD «préoccupé» par la «tension provoquée par des décisions gouvernementales»

Le secrétariat général du Parti de la justice et du développement (PJD) a exprimé, mardi, sa «préoccupation» quant au «climat de tension sociale provoqué par une série de décisions et de positions gouvernementales hâtives». Dans un communiqué, l’organe exécutif présidé par Abdelilah Benkirane a estimé que ces décisions et positions «ont été prises sans prendre les précautions et le temps nécessaires pour les préparer, les expliquer et leur fournir les conditions appropriées».

Le PJD a ainsi critiqué le gouvernement et sa présidence pour faire la sourde oreille envers un certain nombre de revendications sociales, comme l’annulation de la décision de limiter l'âge de participation aux concours de recrutement des cadres des Académies régionales de l’enseignement et de la formation à 30 ans. Le secrétariat général a également mis en garde contre les répercussions négatives de la décision du gouvernement de prolonger la fermeture complète des frontières, appelant à une intervention urgente pour faire place aux cas humanitaires, et pour remédier à la situation de tous les Marocains bloqués à l'étranger dans divers pays.

Sur un autre sujet, le secrétariat général a annoncé que le parti n'est concerné par aucune position ou déclaration émise à la Chambre des conseillers portant son nom, rappelant à cet égard la décision de sa commission d'arbitrage de limoger Mustafa Dahmani et Mohammad Benfaqih, ses deux «élus» à la Chambre haute et notant que «Said Chakir n'est pas du tout membre du parti».