La coopérative agricole Tifaout lauréate du Prix Tamayuz de la femme marocaine

La coopérative agricole Tifaout, de la province de Taroudant, a décroché, mardi, le Prix Tamayuz de la femme marocaine dans sa 6e édition, organisée par le ministère de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille. La coopérative a obtenu cette distinction en récompense de son projet de production et de commercialisation de l’huile d’argan, dans le but d’atténuer les répercussions de la Covid-19 sur les femmes en milieu rural.

Le travail de cette coopérative se distingue par le respect des cahiers de charges en matière de qualité, ce qui lui a permis d’obtenir plusieurs certifications et de s’ouvrir sur les marchés nationaux et internationaux tout au long de 16 ans d’activité.

La deuxième place est allée à l’association Tayba des affaires sociales dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, pour son projet de centre d’insertion socio-économique des femmes, alors que le troisième prix a été décerné à la coopérative Hasbia Fashion d’Oujda pour son projet de production et de distribution gratuite de masques.

Dans une allocution à cette occasion, la ministre de la Solidarité, Aouatif Hayar, a indiqué que son département a tenu à faire de cet événement une étape historique pour célébrer l’excellence et le leadership des femmes marocaines. Cette édition du prix est axée sur les meilleures initiatives visant à atténuer les répercussions du Covid-19 sur les femmes. Il s’agit désormais de réfléchir sur les moyens d’accompagner ces talents prometteurs et de valoriser les projets récompensés, a-t-elle affirmé.

La ministre a également fait savoir que son département s’attèle à la mise en place d’une politique sectorielle autour de l’égalité et à l’actualisation des programmes dans le cadre d’une nouvelle génération de stratégies intégrées d’insertion pour l’autonomisation économique des femmes, en particulier en situation de précarité.