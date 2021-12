Unesco : La calligraphie arabe entre au patrimoine culturel immatériel de l’humanité

«La calligraphie arabe : connaissances, compétences et pratiques», présentée par le Maroc et 15 autres pays arabes, a été inscrite sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, a annoncé mardi l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco).

Son inscription a été décidée par le Comité du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO qui se réunit en ligne, du 13 au 18 décembre, pour examiner 55 nouvelles demandes d’inscription soumises par les États parties. L’inscription de la calligraphie arabe a été soumise dans le cadre d’une candidature commune déposée auprès de l'Unesco par 16 pays arabes dont le Royaume du Maroc.

Le comité a également inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité «la fauconnerie un patrimoine humain vivant», soumise par 25 pays de différents continents, dont le Maroc. L'UNESCO devra également se prononcer lors de cette réunion virtuelle sur l’inscription de l’art équestre de la Tbourida, aussi présentée par le Maroc.

Ce mardi, l’Unesco a annoncé l’inscription sur la Liste du Patrimoine Immatériel notamment «les valeurs, connaissances, coutumes et pratiques du peuple awajún liées à la poterie», proposé par le Pérou ; «les danses et expressions associées à la Fête-Dieu» du Panama ; «le Pasillo, chant et poésie» d'Equateur, «le cycle des festivités autour de la vénération et du culte de Saint Jean-Baptiste» proposé par le Venezuela) et «la grande fête de Tarija» de Bolivie.

L'Unesco a également annoncé l'inscription sur cette même Liste de «la rumba congolaise», «les traditions nordiques des bateaux à clins», d'une candidature du Danemark, de Finlande, d'Islande, de Norvège et de Suède, «les pratiques et expressions culturelles liées au M'bolon», instrument de musique traditionnel à percussion du Mali et la construction et l’utilisation des pirogues monoxyles expansées dans la région de Soomaa en Estonie.