Les Etats-Unis intègrent le Maroc dans la sécurisation de Gibraltar

Ce mardi, la frégate "Allal Ben Abdellah", de classe SIGMA, a réalisé un exercice naval avec l’"USS Harry Tuman" de la Marine des Etats-Unis, dans les eaux de la Mediterranee occidentale. Auparavant, c'était un navire de guerre de l'armée espagnole qui accompagnait les portes-avions américains transitant par le détroit de Gibraltar.

