Maroc-Mauritanie : Le passage El Guerguerate réouvert à la circulation des personnes

La semaine dernière, des médias à Nouakchott ont révélé que les autorités marocaines et mauritaniennes étaient en train de discuter d’une possible ouverture du poste-frontière d’El Guerguerate afin de permettre le retour des Mauritaniens bloqués au royaume.

C'est chose faite. Le passage est à nouveau opérationnel pour la circulation des personnes. Les voyageurs mauritaniens et marocains sont autorisés à l’emprunter, depuis ce mardi, indique dans des déclarations à Yabiladi une source basée à Dakhla.

Pour rappel, les frontières aériennes restent fermées pour l'entrée au Maroc, sauf pour les vols spéciaux en provenance du Portugal, de la Turquie et des Emirats arabes unis. Plusieurs milliers de Marocains sont bloqués suite à la fermeture des frontières maritimes, terrestres et aériennes, annoncée le 28 novembre et effective le lendemain à 23h59.