Le sommet des Etats du Golfe appuie la marocanité du Sahara

Les pays du Conseil de Coopération du Golfe réitèrent leur appui à la marocanité du Sahara. Le CCG s’engage à soutenir toutes les «décisions prises» par le royaume pour assurer sa «sécurité, sa stabilité et son intégrité territoriale», lit-on dans le communiqué publié ce mardi au terme du 42e sommet de l’organisation régionale tenu à Riyad.

Le CCG s’est félicité aussi de l’adoption, le 29 octobre par le Conseil de sécurité, de la résolution 2602, appelant surtout à poursuivre le processus de négociations des «Tables rondes» entre le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le Polisario.

Cet appui des chefs d’Etats du Conseil de Coopération du Golfe à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental confirme les positions défendues en octobre par les représentants de ces pays à l’ONU. A l’occasion des travaux de la 4e Commission des Nations unies, les ambassadeurs des Emirats arabes unies, d’Arabie saoudite, du Qatar, d’Oman, du Bahreïn et du Koweït ont à l’unisson «rejeté toute atteinte aux intérêts suprêmes ou à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc frère». Pour rappel, Abou Dhabi et Manama ont déjà ouvert des consulats dans les provinces sahariennes.