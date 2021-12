Covid-19 : Après hésitations, l’Espagne promet des vaccins aux Sahraouis de Tindouf

Le 18 avril, l’Espagne a ouvert l’hôpital public San Pedro à Logroño pour soigner, en catimini, le chef du Polisario de la Covid-19. Après six semaines de soins, Brahim Ghali a pu ainsi échappé à une mort propable. Mais cela n'a pas empêché la colère des Sahraouis des camps de Tindouf oubliés par le gouvernement espagnol de coalition de gauche a totalement oublié les Sahraouis des camps.

Une position dénoncée par le sénateur Carles Mulet, du Parti Compromis, lors d'une question adressée à l’exécutif présidé par Pedro Sanchez. Dans sa réponse, le ministère des Affaires étrangères a annoncé que «le don de vaccins à la population sahraouie est prévu» mais sans préciser de date. Et d'ajouter que le département de José Manuel Albares «œuvre pour identifier le mécanisme le plus efficace, permettant aux doses d'atteindre la population et que celles-ci puissent être inoculées». Une question qui ne semble pas se poser pour les populations des pays africains ayant reçu des dons de l'Espagne.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères espagnol publié le 13 décembre, Madrid a fait don de 10 millions de doses de vaccin anti-covid19 aux pays africains dans le cadre de l'opération Covax. Dix millions de nouvelles doses seront distribuées dans les semaines à venir, annonce la même source.