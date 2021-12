Maroc-France : Hind El Ayoubi et Abdelaziz El Idrissi décorés Chevaliers des Arts et des Lettres

Abdelaziz El Idrissi, directeur du MMVI, Hélène Le Gal, ambassadrice de France et Hind El Ayoubi, conservatrice du MMVI. / DR

La Conservatrice adjointe au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI), Hind El Ayoubi et le directeur du MMVI, Abdelaziz El Idrissi, a ont été décorés, lundi, des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres par l’ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal à la Résidence de France à Rabat.

L’Ambassadrice @HeleneLeGal , a remis ce soir à la Résidence de France à Rabat, les insignes des Arts et Lettres à M. Mohamed El Idrissi, Directeur du @museemohammed6 , et Mme Hind El Ayoubi, Conservatrice adjointe du musée Mohammed VI. pic.twitter.com/2TjOdpvAkA — La France au Maroc (@AmbaFranceMaroc) December 13, 2021

Cette distinction, tenue à l'occasion du 10e anniversaire de la Fondation nationale des musées, témoigne de la reconnaissance des institutions partenaires au travail réalisé par la Fondation et les nombreux projets concrétisés depuis sa création, indique un communiqué.

Depuis sa création, la FNM a travaillé avec plusieurs institutions prestigieuses françaises et internationales, hissant les musées marocains au rang d'acteurs incontournables sur l’échiquier culturel national et international, précise-t-on de même source.