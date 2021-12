Obligation du pass vaccinal dans les tribunaux : Ouahbi persiste et signe devant les députés

Le ministre de la Justice a réagi, hier, à la saisie par l’Association nationale des avocats du Maroc du rapporteur spécial des Nations unies sur l’indépendance des juges et des avocats, sur l’obligation de présenter le pass vaccinal pour accéder aux tribunaux du pays. Devant les députés de la nation, Abdellatif Ouahbi a insisté sur le fait que l’obligation du pass vaccinal est «une loi qui doit être appliquée», même au sein des tribunaux.

«Qui l’appliquera si le ministère de la Justice ne s’en charge pas ?», s’est-il interrogé avant d’assurer qu’«il y a un passeport de santé dans la loi et celle-ci a été votée au Parlement et a donné des pouvoirs au gouvernement».

La déclaration du ministre de la Justice interviennent alors qu’une correspondance a été adressé par son ministère et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à l’Association des ordres des avocats, appelant celle-ci à rappeler à l’ensemble des robes noires que l’accès aux tribunaux sans pass vaccinal serait interdit à partir du 20 décembre.

Dans sa lettre adressée au Rapporteur spécial des Nations unies sur l’indépendance des juges et des avocats, l’Association nationale des avocats du Maroc a demandé à Diego García-Sayán d’intervenir auprès des autorités judiciaires du pays pour faire annuler la circulaire qui prévoit l’obligation du document pour l’accès aux différentes juridictions. Elle a également contesté la légalité et la constitutionnalité de la décision, y voyant une atteinte à «l’indépendance des avocats et de leur rôle», notamment le droit à la défense reconnu aux citoyens.