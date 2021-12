Maroc : Le ministère des Habous se penche sur la situation des préposés religieux

Le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a affirmé, lundi, que son département s’emploie à améliorer la situation des imams, prédicateurs et préposés religieux.

Répondant à des questions orales à la Chambre des représentants sur la situation financière et sociale des imams, prédicateurs et préposés religieux, le ministre a souligné qu’une enveloppe de 1,093 milliard de dirhams serait allouée à cette catégorie. Ce montant, a-t-il dit, comprend les primes et la couverture sanitaire universelle (229 millions DH), en plus de la formation qualifiante (110 millions DH).

Le ministre a, en outre, précisé que la valeur des primes consacrées aux préposés religieux oscille entre 2 300 et 2 600 DH pour ceux qui pratiquent seulement l’imamat, et entre 2 500 et 3 700 DH pour ceux qui se chargent de l'imamat et d'autres tâches.

En ce qui concerne les avantages, 65% des imams, prédicateurs et préposés religieux bénéficient du soutien et 35% ont des logements de fonction, a-t-il fait savoir, notant que l’ensemble des personnes relevant de cette catégorie bénéficient de la couverture médicale de base et complémentaire ainsi que des prestations sociales en cas d'invalidité, décès ou mariage.

Depuis quelques mois, les préposés religieux ont manifesté régulièrement dans différentes villes du Maroc, afin d'interpeller ministère des Habous sur leur situation économique et sociale.