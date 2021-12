Sarouty.ma, la porte vers votre bien immobilier au Maroc

Plus qu’un simple portail immobilier, Sarouty.ma représente une réelle interconnexion entre les différents acteurs du secteur immobilier : Agents immobiliers, promoteurs immobiliers, particuliers… tous rassemblés autour d’une même requête : «La recherche immobilière au Maroc».

Bilan des études sur le comportement des consommateurs Marocain menée par Sarouty.ma en 2021

1. Les projets immobiliers des Marocains commencent de plus en plus en ligne

Pendant ces deux dernières années, et plus particulièrement pendant la crise sanitaire, le digital a commencé à jouer un rôle de plus en plus prépondérant dans la sphère immobilière au vu de toutes les opportunités qu’il offre à l’ensemble de l’écosystème. Les acquéreurs marocains ont mûri, beaucoup d’entre eux ont été frustrés de ne pas avoir plus d’espace vert, ou tout simplement plus d’espace chez eux. Ainsi le désir de se sentir mieux chez soi se créât !

2. L’envie d’acheter un bien se manifeste aujourd’hui différemment et se veut aujourd’hui plus que jamais de plus en plus exigeante

Les chiffres communiqués par Sarouty.ma en 2021 montrent que Les acheteurs sont de plus en plus tournés vers des achats réfléchis avec un haut niveau d’exigences en termes de rapport qualité-prix. Ils sont aussi plus attentifs aux considérations d’espaces vert et de proximité avec la nature (forêt ou mer), ainsi que d’horizons dégagés : sortie de ville, grand espace, piscine, espace enfants… des exigences qui ont considérablement augmenté la demande sur certaines régions (Dar Bouazza, Bouskoura, Sidi Rahal, Mohammedia, Bouznika, Benslimane, Zenata…).

3. Seule une plateforme d’annonces immobilières permet aujourd’hui d’imposer plusieurs critères

Au vu des exigences montantes des acheteurs, seule une plateforme d’annonces immobilières riche avec une offre couvrant l’ensemble du territoire Marocain tel que Sarouty.ma nous permet aujourd’hui d’imposer plusieurs critères lors de la recherche d’un bien immobilier sans le moindre déplacement et avoir une panoplie d’offres de biens sur l’ensemble du territoire marocain.

Quelques exemples des nouvelles tendances de recherche d’appartement ou de villas à Casablanca, Mohammedia, Bouskoura, Dar Bouazza.

4. Plus de 98% des transactions immobilières Marocaines passent aujourd’hui par le web

Un site Marocain riche et complet d’annonces immobilières est devenu tellement incontournable, qu’il est difficilement envisageable aujourd’hui en 2021 de réaliser une transaction immobilière au Maroc efficace sans passer par une recherche sur la plateforme Sarouty.ma. Cette dernière permet de faciliter et d’accélérer la recherche du bien, la mise en relation avec les professionnels de l’immobilier et in fine, une rapidité et une efficacité dans la transaction.

Des exigences de qualité

C’est dans ce contexte et suite à ces études que Sarouty.ma a augmenté son niveau d’exigences en 2021 pour mettre en place un contenu de qualité, diversifié et couvrant l’ensemble du territoire Marocain. Une démarche en continuité avec la politique de qualité globale menée depuis plusieurs années par Sarouty.ma, dont la gestion de la qualité fait partie intégrante de la culture et de la stratégie de l’entreprise. Cette politique repose sur trois axes fondamentaux :

• Un contenu de qualité qui répond aux besoins des utilisateurs.

• La satisfaction des utilisateurs, de son portail, en s’engageant à satisfaire leurs attentes.

• L’amélioration continue des performances avec le renforcer d’efficacité et l’adéquation au SMQ (système de management de la qualité), ainsi que le niveau de formation et de qualification de l’équipe.

L’atteinte de ces objectifs est assurée par un management encadré par la norme ISO 9001 version 2015. Elle permet la mesure de l’efficacité des différents processus à l’aide d’indicateurs simples et performants.

En plus du portail immobilier et afin de devenir le porte-parole du marché immobilier au Maroc, Sarouty.ma diversifie aujourd’hui son activité et lance un nouveau média : La nouvelle WEB-TV dédiée au secteur immobilier : SAROUTY-TV.

Une WEB TV qui donnera la parole aux principaux décideurs et acteurs de l’immobilier : Promoteurs, banquiers, agents immobilier, conseillers en gestion de patrimoine ou encore urbanistes auront ainsi l’opportunité d’intervenir.

SAROUT-TV ambitionne de devenir le média 100% marocain qui donne la parole au acteurs de l’immobilier mais aussi la référence pour comprendre l'immobilier dans ses moindres détails et être informé des dernières actualités du secteur.