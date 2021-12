Salwa Jaafari nommée directrice de la division Afrique de Voice of America

La Marocaine Salwa Jaafari a été nommée par Voice of America (VOA) directrice de la division Afrique, apprend-on d’un communiqué du service de diffusion international financé par l’État américain.

Salwa Jaafari supervisera, dès sa prise de fonction le 19 décembre, l'ensemble du contenu et de la couverture de l'Afrique par la télévision, la radio et le site internet de VOA, outre le personnel de la division Afrique, qui comprend plus de 500 journalistes à travers le monde. Avec une audience hebdomadaire de plus de 70 millions de personnes à la radio, la télévision et sur les médias numériques, la division Afrique est l'une des plus importantes de VOA.

«Nous sommes ravis d'accueillir Salwa Jaafari dans les rangs de la haute direction de VOA et nous sommes enthousiasmés par l'énergie et l'accent mis sur l'excellence qu'elle apportera à la direction de la division Afrique», a déclaré pour l’occasion la directrice par intérim de VOA, Yolanda Lόpez.

Par le passé, Jaafari a été productrice exécutive pour l'équipe d'information de VOA French-to-Africa, en charge de la programmation télévisuelle vers l'Afrique francophone et, depuis 2015, directrice de l’information.

Avant son départ pour les Etats-Unis en 2011, où elle a travaillé pour l’AFP et Sky News Arabia, elle a dirigé plusieurs salles de rédaction au Maroc, obtenant en 2006 le prix de Journaliste africaine de l’année par CNN. Trilingue en français, anglais et arabe, elle est diplômée d’un Bachelor en linguistique anglaise et d’un master en anglais, précise enfin VOA.