La Mauritanie inaugure de nouvelles installations militaires en face des camps de Tindouf

La Mauritanie poursuit la mise en place de son vaste chantier, annoncé en février dernier, d’une «zone de défense» au nord du pays. Le ministre de la Défense a procédé, le dimanche 12 novembre, «à l’inauguration d'importantes installations militaires à la base de Lemerya», près des camps de Tindouf, indique l’armée mauritanienne dans un communiqué.

«Il s’agit d’hangars à avions, d'une piste intégrée qui permet l’atterrissage avec des moyens techniques modernes, d'une centrale solaire qui fournira une source d'énergie pour la base et d’un centre secondaire de commandement, de contrôle et d'information, qui s'appuie sur des radars pour la surveillance nocturne, afin de déterminer le mouvement des personnes et des véhicules légers et lourds.»