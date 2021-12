France : Joute par médias interposés entre le CFCM et Darmanin qui l’a qualifié de «mort»

Le Conseil français du culte musulman (CFCM), présidé par Mohamed Moussaoui, a répondu ce lundi à une déclaration faite par le ministre de l’Intérieur qui qualifiait l’instance de «morte» dimanche dans l’émission «Le Grand Jury» sur LCI.

«Aujourd’hui, disait le ministre, le CFCM, c'est-à-dire la représentation de l'islam consulaire - les Marocains, les Algériens - est morte. Le CFCM, pour les pouvoirs publics, pour la République française, n'existe plus, n'est plus l'interlocuteur de la République», des propos que le CFCM s’est empressé de qualifier d’«inacceptable» et «injustifié» dans un communiqué, rapporte BFM TV.

«Cette déclaration n’est pas acceptable ni sur la forme ni sur le fond» estime Mohamed Moussaoui, ajoutant que «des propos de cette gravité ne peuvent être tenus par un ministre de la République dans un langage approximatif, au détour d’une réponse à une question d’un journaliste».

Si le ministre affirme que le CFCM n’est plus l’interlocuteur de la République, ce qui va dans le sens des récentes déclarations des proches du ministre, Moussaoui affirme que «la rupture unilatérale du dialogue entre les pouvoirs publics et l’instance représentative du culte musulman n’a jamais été signifiée au CFCM».

Pour lui, «le CFCM est toujours le représentant du culte musulman devant différentes commissions nationales et européennes. Il représente le culte musulman dans toutes les cérémonies officielles».

Si Mohamed Moussaoui déclare que «c’est au sein du CFCM que la charte des principes pour l’islam de France a été rédigée», le ministre de l’Intérieur a rappelé sur le plateau de LCI que trois fédérations (Millî Görüs, le Comité de coordination des musulmans turcs de France et le mouvement Foi et Pratique) ont refusé de signer la charte, et le CFCM étant présidé par l’une d’elles, l’Etat ne traite pas avec le Conseil.