Fès-Meknès : 28% des emplois du secteur des services proviennent de l'offshoring

La région Fès-Meknès, un pôle économique émergent et prometteur, constitue désormais une véritable destination d’attraction pour les investissements dans l’offshoring, rapporte le Centre régional d'investissement Fès-Meknès (CRI-FM).

La région compte aujourd'hui 2 570 entreprises opérant dans le secteur des services qui emploie plus de 32 000 salariés, indiquent des données statistiques du CRI, alors que l'offshoring représente 28 % des emplois du secteur et connait une forte augmentation en termes de création d’emplois, soit 34 % de placements de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences.

Le CRI souligne, dans ce cadre, l'importance du parc Fès-Shore, qui s’étend sur superficie de 20 Ha, dont 25 000 m2 de plateaux de bureaux, à des prix de location attractifs à 75DH/32, et employant plus de 1 980 salariés.

La même source met, également, l'accent sur les ressources humaines qualifiées et les performances soutenues par les établissements de formation professionnelle, dont l’Institut spécialisé dans les métiers de l’offshoring et des technologies de l’information, de la communication et de l’audiovisuel.

Le CRI souligne enfin les incitations attractives dédiées aux acteurs de l’offshoring, dont l’exonération de l’impôt sur les sociétés et des cotisations sociales, les subventions à l’investissement, les aides pour la formation, la prime à l’emploi et les structures d’accompagnement.