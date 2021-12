Cinémas du Maroc, un répertoire des salles obscures d’hier et d’aujourd’hui

Le photographe français François Beaurain a publié récemment son ouvrage photographique «Cinémas du Maroc», un livre entièrement dédié aux salles obscures du royaume et à des volets de l’histoire du septième art dans le pays. Sur 400 pages, cet opus paru aux éditions La Croisée des chemins a été préfacé par Craig Buckley, professeur adjoint d’architecture moderne et contemporaine au département d’histoire de l’art de l’Université de Yale. Un hommage posthume y est par ailleurs rendu au critique de cinéma Noureddine Saïl, ancien directeur de la chaîne de télévision 2M et du Centre cinématographique marocain (CCM), avec la publication d’un de ses textes écrit avant son décès en 2020.

Ce livre regroupe 450 photos de 60 salles, dont celles encore en activité, fermées, détruites ou reconverties. En guise d’«hommage à un patrimoine architectural exceptionnel et en péril», il tente de montrer les salles de cinéma qui se trouvent ou qui pouvaient être trouvées dans toutes les régions du Maroc, avec des photos accompagnées d’histoires, mais aussi de témoignages.

À partir du 15 décembre, une exposition photographique se tiendra autour de l’ouvrage, organisée par CDA Gallery à Casablanca. «Fidèle à sa tradition patrimoniale, la galerie met à l’honneur le patrimoine cinématographique marocain et ses salles obscures, sous le regard éclairé du photographe français François Beaurain», ont indiqué les organisateurs.

Docteur en chimie, François Beaurain s’initie aux arts visuels au cours d’un voyage qui l’a conduit au Liberia. Il se passionne alors pour le thème du cinéma comme art et comme espace, ce qui le motive à se servir de la photographie en autodidacte, pour en faire un outil de récit sur le septième art en Afrique. En immersion dans les archives d’époque et les objets cinématographiques, l’exposition proposera aussi des photographies en série limitée et en tirage Fine Arts.

Vivant à Rabat, l’auteur du livre est né en 1976. Après une maîtrise de physique et un doctorat en chimie, il travaille pendant plus de dix ans dans la lutte contre les changements climatiques. Parti au Liberia en 2013, il développe sa pratique de la photographie pour raconter ses passions, particulièrement le cinéma et le septième art nigérian. En lançant son projet à long terme intitulé «Cinémaghrib», il s’intéresse cette fois-ci au cinéma au Maroc durant le XXe siècle.

François Beaurain a déjà exposé ses travaux photographiques au Guggenheim Bilbao (2015), à LagosPhoto (2015 et 2017), Addisfoto (2018), Arles (2015 et 2020) et Circulations (2016).