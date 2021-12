Le Café 7ème Art de Rabat démoli par les autorités locales

Les autorités locales de la ville de Rabat ont procédé, dimanche, à démolir du café 7ème Art, l'un des espaces les plus célèbres de la capitale, après une décision du conseil communal, sur la base d’un procès-verbal d'inspection réalisé par une commission mixte en novembre dernier. Des sources médiatiques ont confirmé le début de l’opération de la démolition, précisant que la décision des autorités locales pointe une violation du schéma directeur d'aménagement urbain.

La commune de Rabat a précisé, par ailleurs, que «dans le cas où l'intéressé ne procéderait pas lui-même à l'opération de démolition dans les délais mentionnés (48h, ndlr), une commission administrative mixte est chargée de mettre en œuvre les prescriptions de la présente décision, aux frais de la personne concernée». La décision de la commune a été rendue publique le 19 novembre dernier.

Dans une déclaration à la presse, après ladite décision, Fouad Kamani, propriétaire du café et qui s’était opposé à la décision, avait déploré la fermeture du café pendant un mois et demi avant cette décision. «Auparavant, notre vision n'était pas claire. Maintenant que je sais que le but de la démolition est d'établir un projet royal (dans le cadre du Plan "Rabat, ville lumière et capitale culturelle du Maroc", ndlr), je n'ai aucun problème, car les projets du Roi ne peuvent qu’être applaudis», avait-il confié.

En novembre 2011, les autorités locales de la capitale ont déjà tenté de démolir le café construit en 1997. Son propriétaire avait alors saisi la justice, qui lui a donné raison en annulant la procédure.