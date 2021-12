Maroc : Un collectif de militantes appelle à la libération des détenus politiques

Le mouvement «Marocaines contre la détention politique» a exprimé, il y a quelques jours, sa «condamnation de tous les procès politiques» au Maroc, dénonçant une «attaque flagrante contre les droits des détenus politiques qui ont été arbitrairement privés de leur liberté en raison de la violation de leur droit à un procès équitable». Dans un communiqué, le mouvement a également déploré que «l'État continue de recourir à la justice pour prononcer des peines injustes contre des militants et des journalistes afin de réduire au silence les voix libres qui nient leur droit d'exprimer leur opinion».

«Marocaines contre la détention politique» a ainsi rappelé qu’un verdict devrait être prononcé, ce lundi 13 décembre, dans l'affaire du militant Noureddine Aouaj. «Alors que nous attendons l'acquittement de ce détenu des charges portées contre lui, et sa libération, nous attirons l'attention sur l'horrible détérioration de son état de santé, car son acuité visuelle a considérablement diminué, ce qui nécessite la fourniture de soins de santé spéciaux et urgents pour lui», dénonce le collectif de militantes des droits humains.

Celles-ci rappellent aussi que le journaliste Soulaiman Raissouni, comparaîtra à nouveau devant la cour d'appel de Casablanca ce lundi 13 décembre, parallèlement à la deuxième audience de la militante Fatima Zahra Ould Belaid, qui comparaît devant le tribunal de première instance de Tanger.

«Nous exigeons la libération de tous les détenus politiques et prisonniers d'opinion et réclamons leur libération provisoire dans l’attente de mettre fin à ces procès iniques dont ils sont l'objet. Nous affirmons la poursuite de la lutte continue pour la liberté de tous les détenus politiques et prisonniers d'opinion au Maroc», conclut le communiqué.