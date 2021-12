Fès : Décès d’un homme percuté par un train

L'Office national des chemins de fer (ONCF) a indiqué, dimanche dans un communiqué, qu’un homme est décédé après avoir été percuté par un train reliant Fès à Oujda. Le défunt se serait mis volontairement sur la voie ferrée, poursuit l’office, qui déplore un «regrettable accident».

«Le 12 décembre 2021 vers 13h, le train Al Atlas n°255 reliant Fès et Oujda, s’est arrêté d’urgence entre les gares de Fès et Fès Bab Ftouh, après avoir heurté un homme qui s’est mis volontairement sur la voie ferrée», explique l’ONCF, précisant que l’accident a causé également «l’immobilisation du train en attente de l’intervention des sapeurs-pompiers et des autorités».

«L’ONCF qui déplore ce regrettable accident, présente ses excuses à ses clients pour les désagréments subis», conclut le communiqué.