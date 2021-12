Éliminatoires Coupe du Monde féminine U20 : Le Maroc surclasse la Gambie 6 à 0 et se qualifie pour le 4e tour

La sélection marocaine féminine des moins de 20 ans de football s'est qualifiée dimanche au 4e tour des éliminatoires pour la zone Afrique de la Coupe du Monde, prévue au Costa Rica en 2021, en surclassant son homologue gambienne par 6 buts à 0, au complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat, en match retour comptant pour le 3e tour.

