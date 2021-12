Protection sociale : Des associations alertent sur les lacunes de la réforme

À l’occasion de la Journée internationale de la couverture sanitaire universelle, célébrée dimanche 12 décembre, Oxfam au Maroc et 11 autres associations de la société civile et les réseaux de droits sont revenues sur certaines lacunes du projet de loi cadre 09-2 relatif à l’extension de la couverture sociale. Ainsi, bien qu’apportant «un certain nombre de problèmes induits par le système actuel de la couverture sociale», les associations regrettent, dans un communiqué parvenu à Yabiladi, «l’absence de vision holistique (…) mettant l’accent sur la réduction des inégalités territoriales à travers le désenclavement et la diminution des inégalités fondées sur le sexe».

Elles soulignent l’absence de réformes structurelles notamment fiscales, «permettant de reconsidérer les mécanismes de la distribution et de la redistribution de la richesse et d’établir un système social juste, équitable et sensible au genre». En outre, elles regrettent le manque de consultation des associations de la société civile et des organisations syndicales et politiques qui devraient accompagner les chantiers de cette réforme et l’absence «d’une stratégie de mobilisation de fonds permettant d’assurer la continuité et la durabilité des mesures incluses dans les politiques publiques de protection sociale».

Ainsi, les associations, tout en saluant le dynamisme marocain concernant la protection sociale, insistent sur l’importance du chantier de réforme et du risque d’intensification «de l’exclusion des groupes vulnérables et notamment des personnes déjà victimes de discrimination et stigmatisation, en leur refusant l’accès aux politiques de protection sociale».

Le communiqué est signé par les réseaux d’associations de la plateforme KALIMAT de plaidoyer et de communication, Oxfam au Maroc, l’Association Niama pour le développement, l’Association Amal al Mansour, l’Association de lutte contre le SIDA, le Forum des Alternatives Maroc, l’Association Al Ikram, l’Association Solidarité féminine, l’Association Osraty, Moltaka Al Osra Al Maghrebia et l'Association Amane.