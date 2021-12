L’Algérie réactive le «Réseau international parlementaire» de soutien au Polisario

L’Algérie envisage de réactiver le «Réseau international des parlementaires pour l’autodétermination du Sahara occidental». Une annonce faite ce samedi par le président de la Commission des Affaires étrangères à la Chambre basse, Mohamed Hani, en marge de sa participation à la 45e édition de la «Conférence européenne de solidarité et de soutien au peuple sahraoui (EUCOCO)», organisée à Las Palmas les 10 et 11 décembre.

Le député souhaite convier à Alger, dans les mois à venir, «des parlementaires qui ne sont pas encore convaincus par la cause sahraouie. L’idée est de drainer le maximum de monde», a-t-il indiqué dans des déclarations à l’APS.

Pour rappel, le «Réseau international des parlementaires pour l’autodétermination du Sahara occidental» est une instance en rade, et ce depuis son lancement en juin 2018 à Paris au siège de l’Assemblée nationale française. A cette occasion, 240 députés, sénateurs et eurodéputés, venus d’Espagne, de France, d’Italie, du Ghana, du Salvador et d’Algérie avaient participé à la mise en place de la plateforme.

Les députés marocains avaient réagi à l’initiative algérienne en créant le «Groupe thématique d'action sur le Sahara».