Maroc : Le Policy Center for the New South reconnu d’utilité publique

Le think tank marocain Policy Center for the New South (PCNS) a obtenu la reconnaissance d’utilité publique par décret n°2.21.870 daté du 9 novembre 2021, indique-t-il ce samedi. «Cette reconnaissance confirme la contribution du Think tank, en tant que bien public, dans les recommandations analytiques visant l’amélioration des politiques publiques», souligne-t-il dans un communiqué.

La reconnaissance «représente une grande fierté pour l’ensemble des collaborateurs du Policy Center for the New South, qui n’ont cessé depuis 2014 de se développer et de s’investir au service d’une vision innovante du concept du "Nouveau Sud" : un Sud qui s’assume et qui construit son propre narratif», poursuit la même source. Elle vient renforcer la position du Policy Center dans le paysage de la recherche au Maroc, et l’incite à aller encore plus loin dans ses ambitions.

Partenaire de multiples institutions, le Policy Center for the New South «assume une mission d’intérêt général en toute indépendance, dans un esprit d’écoute, d’ouverture et de tolérance. Il est un lieu de rencontre et un espace de débat collectif mettant en relation société civile, élus, partenaires sociaux, monde de l’entreprise, de la recherche, de la culture et de l’administration», conclut le communiqué.