Fahd Yata, fondateur de la Nouvelle Tribune, tire sa révérence

Fahd Yata, fondateur de la Nouvelle Tribune, est décédé vendredi soir des suites d’une longue maladies, apprend-t-on de sources proches de la famille. Fils d’Ali Yata, leader du Parti communiste marocain et fondateur du Parti du Progrès et du Socialisme, et frère jumeau de Nadir Yata, éminent journaliste décédé en 1996, le défunt était titulaire d’une maîtrise en Droit, d’un diplôme en Sciences politiques à l’Université Paris I, Panthéon Sorbonne et d’un doctorat en relations internationales.

Enseignant à l’Université Hassan II de Casablanca depuis 1979, Fahd Yata fût rédacteur en chef d’Al Bayane et de La Vie Economique, entre autre. En 1995, il fonde l’hebdomadaire La Nouvelle Tribune, dont le premier numéro est paru le 18 janvier 1996.

Fahd Yata assurait depuis la direction de la publication et présidait le directoire de la société Impression Presse Édition, éditrice du journal.