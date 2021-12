Melilla : Sept Marocains en situation irrégulière arrêtés après une descente dans un bidonville

La police nationale espagnole et la police locale de Melilla ont interpellé, cette semaine, sept migrants marocains en situation irrégulière lors d'une inspection de domiciles dans la ville autonome. Les personnes arrêtées ont été transférées dans des commissariats afin de compléter leurs dossiers d'expulsion pour violation des dispositions de la loi sur l'immigration en matière de séjour sur le territoire Schengen, rapporte OK Diario.

Les propriétés susmentionnées, construites sur des terrains non aménagés dans la zone de la rocade de Melilla, manquent des «conditions minimales d'habitabilité» en termes de sécurité et d'hygiène et présentent plusieurs irrégularités urbaines, expliquent les autorités espagnoles. Celles-ci soupçonnent que ces maisons soient construites dans le but d'obtenir des inscriptions frauduleuses au registre municipal.

Lors de l’intervention, les agents ont identifié 43 personnes dans huit constructions, bien qu'il soit probable que davantage d'individus y résident.