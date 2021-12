Rif : Une trentaine d’eurodéputés demandent la libération des détenus du Hirak

Une trentaine d’eurodéputés ont saisi la commémoration, le 10 décembre, de la Journée mondiale des droits de l’Homme pour adresser une lettre au chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Les signataires de la missive expriment leur préoccupation de la détérioration de la situation des droits de l’Homme au royaume, «particulièrement dans la région du Rif».

Les parlementaires constatent qu’après le lancement du Hirak, dans le sillage du décès de Mohcine Fikri en octobre 2016, la «région a connu un large éventail de violations des droits humains» et «la liberté d’expression y est sous forte pression». Ils regrettent «les emprisonnements de Nasser Zefzafi, Nabil Ahmajik et Mohamed Jelloul pour des raisons politiques» et des «journalistes comme Taoufik Bouachrine, Omar Radi et Imad Stitou, condamnés suite à des procès discutables».

Les parlementaires concluent leurs lettre par exhorter l’exécutif marocain à «libérer immédiatement et sans condition tous les prisonniers politiques rifains et garantir leur sécurité et leur bien-être».

La majorité des signataires sont des eurodéputés appartenant à des groupes de gauche et des Verts. Les Espagnols du PSOE et du Parti Populaire n’ont pas encore adhéré à cette initiative. Pour rappel et au grand dam du Polisario, les parlementaires européens des deux grandes formations en Espagne n’avaient pas apporté leurs soutiens à la candidature de la Sahraouie Soltana Khaya à l’édition 2021 du Prix Sakharov des droits de l’Homme.

Parallèlement à cette missive destinée au chef du gouvernement marocain, la capitale espagnole a accueilli, hier, une rencontre placée sous le thème «De la république du Rif au Hirak : 100 ans de lutte», animée notamment par deux parlementaires espagnols et l'ancien avocat des activistes du Hirak, Abdessadek El Bouchtaoui, exilé politique en France.