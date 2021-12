France : «L'école de l'espoir» de Mohamed El Aboudi remporte le grand prix du Primed

Le documentaire «L'école de l'espoir» du Marocain Mohamed El Aboudi a remporté, cette semaine, le Grand Prix «Enjeux Méditerranéens» du Festival international du documentaire et du reportage méditerranéen (Primed). Coproduit par 2M, le documentaire a également décroché le prix à la diffusion de France3 Corse ViaStella, indique la deuxième chaîne.

La 25ème édition du PriMed a été organisée du 6 au 11 décembre 2021 à Marseille. Le festival promeut et récompense les programmes dont la qualité et la créativité sont privilégiées. «L'école de l'espoir» suit les enfants de la tribu nomade des Oulad Boukais, dans le Haut Atlas du Maroc, dont les membres –des nomades- ont été forcés à se sédentariser à cause des changements climatiques, entraînant une grande pauvreté, indique le site du festival.

La tribu, décidée à se battre, reste sur son territoire et donne une éducation à ses enfants dans une petite école loin de tout, sans eau ni électricité. Le film raconte ainsi l’histoire de cette école et des familles qui l’ont construite.

Mohamed EL ABOUDI, né et ayant grandi au Maroc, est diplômé d’une Licence de Théâtre de l’Université de Fès (1991) et d’un Master en Film et Télévision de l’Université de Bond, en Australie (1997). Le réalisateur s’est déjà penché sur des histoires de vie, en abordant les questions des demandeurs d’asile, des mères d’immigrants, des artistes et même de la trisomie 21, dans ses documentaires. En 2013, son documentaire «Dance of Outlaws» a remporté le Grand Prix Enjeux Méditerranéens au PriMed.