L’administration Biden présente à la commémoration de la reprise des relations Maroc - Israël

Les ambassadeurs du Maroc et d'Israël aux Etats-Unis ont commémoré le premier anniversaire de la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. La cérémonie, qui a eu lieu jeudi soir dans un palace à Washington, a été marquée par la présence de la secrétaire d'Etat adjointe par intérim aux Affaires du Proche-Orient au Département d’Etat, Mme. Yael Lempert. Des Parlementaires américains étaient également parmi les invités.

La présence d’un membre important de l’administration Biden à l’événement est de nature à rassurer davantage la partie marocaine. Elle atteste de sa volonté à continuer d’honorer les engagements pris par l’ancien président Donald Trump dans le cadre de l’accord du 10 décembre 2020, à savoir la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental.

«Nous nous sommes réjouis des anciennes traditions judéo-marocaines tout en aspirant à en créer de nouvelles ensemble. Notre partenariat porte sur la paix et le progrès qui se répandra dans la région», s’est félicité sur Twitter l’ambassadeur israélien Mikael Herzog.

Pour sa part, l’ambassadrice du royaume Lalla Joumala, a déclaré que «sous la direction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, une mesure audacieuse a été prise il y a un an pour rétablir les relations diplomatiques avec Israël et ouvrir un nouveau chapitre de nos relations bilatérales», rapporte un média juif. Et d’ajouter que «cette normalisation entre nos deux pays était l'évolution naturelle d'une relation déjà riche, multiforme et durable marquée par le profond attachement du Royaume à sa communauté juive marocaine».

Pour sa part, Mme. Lempert a indiqué que l’administration Biden considère «la normalisation maroco-israélienne non seulement comme un élément positif pour Israël et le Maroc individuellement, mais aussi comme un accord qui contribuera à la stabilité de la région et un élément vraiment important pour atteindre nos objectifs stratégiques».

La responsable au Département d’Etat a fait savoir que Israéliens et Marocains tirent déjà profit de la reprise des relations diplomatiques, se félicitant que «le commerce et le tourisme se développent, créant de nouvelles opportunités pour tous, y compris les jeunes et les communautés marginalisées, les programmes culturels et les échanges universitaires comblent les fossés et renforcent une culture de tolérance».