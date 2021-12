La Chambre de commerce et d’industrie Maroc-Israël dévoile son plan d’action 2022

Créée il y a seulement quelques mois, la Chambre de commerce et d’industrie Maroc-Israël (CCIMI) a déjà abattu un travail «colossal pour baliser le terrain pour les opérateurs marocains et israéliens». La CCIMI organisera dans les premiers mois de 2022 des événements de networking qui apporteront un soutien aux réseaux d’affaires en Israël et au Maroc afin d’accélérer les échanges et marquer le démarrage des actions de la chambre, indique-t-elle dans un communiqué parvenu ce vendredi à Yabiladi.

«Il y aura aussi beaucoup d’événements à caractère culturel», a détaillé Saïd Benryane, président de la CCIMI, cité par le communiqué. Ainsi, quatre rencontres (deux au Maroc et deux en Israël, ndlr) seront dédiées à des secteurs particuliers tels que les énergies renouvelables, l’agriculture et l’eau, la santé et l’industrie pharmaceutique et les industries manufacturières», détaille-t-on. «Il y aura aussi des missions d’affaires, des participations à des forums. Mais le grand événement de 2022 concerne le forum d’investissement Maroc-Israël qui aura lieu à Marrakech entre le 17 et le 19 mai 2022 et qui regroupera 300 hommes d’affaires marocains et israéliens», a précisé Saïd Benryane.

La jeune Chambre de commerce et d’industrie, qui compte déjà près de 150 opérateurs économiques basés au Maroc, considère que son rôle est «crucial». Lors d’une conférence de presse organisée jeudi à Casablanca, son président a expliqué que la jeune chambre accompagne la nouvelle ère dans les relations entre le Maroc et Israël et qu’elle constitue une passerelle allant dans le sens du rapprochement entre les deux pays.

En novembre dernier, la CCIMI a tenu la première Assemblée qui a acté sa constitution officielle et permis de mettre en place toute la structure idoine, dont un conseil d’administration composé de onze personnes pour assurer son bon fonctionnement. La CCIMI est créée sous forme d’association à but non lucratif conformément à la législation marocaine, et se considère comme étant un organisme au service du renforcement des relations économiques entre les deux pays, en contribuant à accorder plus de visibilité aux opportunités qu’offrent le Maroc et Israël, conclut le communiqué.