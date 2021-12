Les frontières avec l’Algérie et les F-35, parmi les dossiers abordés lors de la visite de Gantz au Maroc ?

Le 24 novembre à Rabat, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, et son homologue marocain, Abdellatif Loudiyi, signaient un protocole d’accord de coopération militaire et sécuritaire. Presque trois semaines après cette visite, qualifiée d’historique dans les deux capitales, un média hébreu révèle une partie «des dossiers de préoccupations» abordés à cette occasion par les deux parties.

Citant une source sécuritaire israélienne, le média spécialisé JaFaj a indiqué que le déplacement de Gantz fait suite à la demande des plus hautes autorités au royaume. Pour rappel, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, était le premier à annoncer la visite du ministre israélien de la Défense. C’était le 17 septembre, lors de son intervention à la réunion virtuelle commémorant le premier anniversaire de la signature des accords d’Abraham.

Sécuriser les frontières maroco-algériennes

La sécurisation des frontières maroco-algériennes était inscrite au menu des discussions. Le média israélien rappelle que des rapports des services de renseignements israéliens ont déjà alerté le Maroc sur des manœuvres de l’Algérie visant à faciliter l’infiltration sur le territoire marocain d’éléments issus de groupes terroristes agissant au Sahel, avec l’objectif d’y commettre des attentats.

Pour étayer sa version, la publication affirme qu’il y a eu des «escarmouches» sur la frontières entres le Maroc et l’Algérie. Se réfère-elle à l’incident du 23 septembre, lorsque des éléments de l'armée algérienne ont pénétré sur le territoire marocain, dans la localité de Oued-Zelmou à Bouarfa ? Une source sécuritaire européenne explique que «les Marocains veulent que les Israéliens surveillent le déploiement de miliciens ou de troupes algériennes sur la frontière avec le Maroc, car ils sont très préoccupés par les islamistes soutenus par Alger et qui pourraient cibler le Maroc».

Il est précisé que le royaume souhaite bénéficier de «la technologie israélienne pour assurer la surveillance en général et renforcer ses capacités militaires et de renseignement, y compris les drones israéliens dotés de très hautes puissances de surveillance et de combat que le Maroc ne peut obtenir des États-Unis». Une semaine après la visite de Gantz à Rabat, les Forces armées royales ont, d’ailleurs, commandé auprès de la compagnie publique «Israeli Aerospace Industries» (IAI) un lot de drones, de type Harop, appelés également avions sans pilotes kamikazes. Le montant du contrat avoisine les 22 millions de dollars.

Convaincre Biden de vendre des F-35 au Maroc

La visite de Benny Gantz à Rabat a permis aussi à la partie marocaine de mettre sur la table des discussions son ambition d’acquérir des avions F-35 auprès des Etats-Unis. JaFaj affirme que les interlocuteurs marocains du ministre de la Défense ont sollicité l’aide israélienne pour convaincre l’administration Biden d’accepter de vendre le chasseur furtif F-35 aux FAR, ainsi que d'autres armes sophistiquées. Pour rappel, la commande des Forces armées royales, annoncée le 10 décembre 2020, d’au moins quatre gros drones aériens sophistiqués de type SeaGuardian MQ-9B fabriqués par la compagnie General Atomics, tarde à se concrétiser.

JaFaj précise que le royaume «a besoin de plus d'avions, d’autant que le risque de guerre avec son voisin algérien est élevé». Pour rappel, en avril dernier, Washington a autorisé la vente de 50 F-35 aux Emirats arabes unis, en plus de 18 drones armés MQ-9 et de missiles air-air et air-sol pour un montant de 23 milliards de dollars. Une annonce qui faisait suite à l'appui israélien au contrat avec Abou Dhabi, signé du temps de la présidence Trump en échange de la normalisation des relations entre les Emirats et Israël.

L’Espagne, l’autre voisin du Maroc, est également en négociations avec les Etats-Unis pour l’acquisition de 50 avions F-35.