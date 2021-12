Melilla : Vox agite l’épouvantail d’une «nouvelle marche verte»

A Melilla, le parti politique Vox est vent debout contre une proposition de la Commission islamique de la ville, portant une régularisation de 2 000 Marocains en situation administrative irrégulière. Des Marocains originaires de Farkhana et Nador et qui se trouvent bloqués à Melilla et ce, depuis la fermeture des frontières maroco-espagnoles en mars 2020. Une mesure décrétée, alors, pour faire face à la propagation à la pandémie de la Covid-19.

José Miguel Tasende, le responsable de l’antenne locale du parti d'extrême droite a qualifié l’initiative d’«une marche verte silencieuse», en référence à la Marche verte lancée en 1975 par le roi Hassan II pour récupérer le Sahara. Il a estimé, hier dans des déclarations à la presse, que la Commission islamique de Melilla «n'a aucune compétence en matière administrative», ajoutant que sa proposition «est illégale et dangereuse pour la stabilité et l'avenir de Melilla». Et d’ajouter qu’«il est déjà intolérable que le Maroc n'ouvre pas ses frontières à ses propres citoyens alors que tous les États sont obligés de recevoir leurs ressortissants dans toutes les circonstances».