Maroc : Bghit nemchi biid, la nouvelle émission d’entrepreneuriat de la SNRT

Al Aoula lance une émission pour promouvoir l’entrepreneuriat au Maroc. Intitulée Bghit nemchi biid, elle s’articule autour de trois objectifs principaux : «accompagner les jeunes, stimuler l’entreprenariat et contribuer à la promotion de l’un des chantiers stratégiques de développement au Maroc», a indiqué un communiqué de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT). Le magazine débutera le 16 décembre à 21h30.

Prenant forme d’un divertissement pédagogique, ce programme met en compétition «des hommes et des femmes qui ont des ambitions et du potentiel et qui ne demandent qu’à être soutenus. Chacun a son propre parcours et une histoire particulière, mais tous ambitionnent de développer leur startup, innover et créer de la richesse», a ajouté la même source. A travers ce programme, la SNRT entend ainsi soutenir l’esprit entrepreneurial et participer à la dynamique de création d’entreprises dans le tissu économique marocain.

Pour le prime d’ouverture, 15 start-ups ont été présélectionnées. L’âge des lanceurs de projets varie entre 18 et 35 ans et leurs entreprises créées il y a moins de 3 ans. Les participants peuvent faire partie du programme à titre individuel ou en binôme et doivent avoir au moins un prototype testé du produit ou du service.

Un jury composé de personnalités du monde de l’entreprise sélectionnera six startups, qui rejoindront la «Startup Academy». «Elles pourront alors bénéficier des conseils et de l’accompagnement nécessaires au développement de leurs produits ou leurs services», a ajouté le groupe médiatique.

Les domaines d’activité de ces startups sont «l’énergie renouvelable, recyclage de matière plastique, mobilité électrique, gestion de déchets ou encore chambres d’enfants connectées». Huit primes sont prévus et les candidats seront notés à l’issue de chaque soirée.