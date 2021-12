Avion détourné à Majorque : Deux Marocains arrêtés, 4 toujours en fuite

Des agents de la police nationale et de la garde civile ont arrêté, jeudi à Inca (commune de Majorque), deux autres Marocains d'une vingtaine d'années. Ils faisaient partie d’un groupe d’une dizaine de personnes qui se sont échappées d'un avion de la compagnie aérienne Air Arabia Maroc, le 5 novembre, alors que l’appareil effectuait un atterrissage d'urgence à Palma de Majorque.

Des sources de l'enquête, citées par OK Diario, ont rapporté que les deux hommes en fuite ont été arrêtés hier après-midi dans la capitale de la comarque de Raiguer. Les deux détenus ont été déférés devant le juge d'Inca et seront vraisemblablement envoyés en prison en attendant leur jugement. Avec ces dernières arrestations, quatre personnes restent toujours recherchées. Les forces de sécurité avaient appris que deux d'entre eux avaient réussi à quitter Majorque pour Barcelone sur un ferry. Toutefois, elles pensent que les deux autres se trouvent toujours sur l'île, raison pour laquelle l'enquête reste ouverte.

OK Diario rappelle que le 1er décembre, les quatre Marocains arrêtés avaient confié devant le tribunal d'instruction numéro qu'ils préféraient «rester en prison plutôt que de retourner au Maroc». De plus, ils ont assuré que leur intention était d'émigrer en Turquie et y rester, en insistant sur le fait qu'il n'y avait pas de plan orchestré et qu'ils ignoraient le groupe Facebook où le plan d'entrée illégale en Espagne par voie aérienne était expliqué.

Le vol qui faisait le trajet entre Casablanca et Istanbul avait atterri, le 5 novembre dernier à Palma en urgence et, alors que le supposé patient était soigné, une vingtaine de passagers en ont profité pour s'échapper. La personne qui aurait souffert du malaise a été emmenée dans un hôpital où il a été constaté qu'elle n'avait aucun problème médical. Elle a ainsi été conduite au poste de police, tandis que son compagnon s'enfuit.