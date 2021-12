Covid-19: Le traitement par anticorps d'AstraZeneca autorisé en urgence aux États-Unis

Le traitement Evusheld d'AstraZeneca, une combinaison d'anticorps à action prolongée, vient d'être autorisé en urgence aux États-Unis pour la prévention contre le Covid-19. Il s’agit du seul traitement par anticorps à avoir été autorisé dans le pays pour la prévention, indique AstraZeneca dans un communiqué, faisant savoir que les premières doses de ce traitement seront disponibles «prochainement».

Ce traitement est réservé aux personnes de 12 ans et plus et pesant au moins 40 kilos et qui présentent «une immunité modérée à sévère due à une condition médicale ou à des médicaments immunosuppresseurs et qui pourraient ne pas présenter une réponse immunitaire adéquate à la vaccination par le Covid-19» ainsi que pour les personnes ne pouvant pas être vaccinées. «Les bénéficiaires ne devraient pas être actuellement infectés ou avoir eu une exposition récente avérée à une personne infectée par le Covid-19», précise le groupe.

«Ce traitement par anticorps est très facile à administrer et offre une protection durable qui est à même de permettre aux personnes dont le système immunitaire qui ne génère pas de réponse immunitaire suffisante de retrouver une vie normale», a relevé Dr. Myron J. Levin, professeur à l'école de médecine de l'Université du Colorado et investigateur principal dans le cadre de l'essai.

Les données obtenues à l’issue de la phase III des tests liés à ce traitement ont démontré une protection robuste et des résultats à long terme suite à l’administration d’une dose unique à des participants présentant de hauts risques de contamination. Les premiers résultats d'essais complémentaires suggèrent qu’Evusheld pourrait également être efficace contre le variant Omicron.

Les données primaires obtenues à l’issue de la phase III démontrent une réduction de 77% à l'analyse primaire et 83% à l'analyse médiane à six mois du risque de développer une affection à la Covid-19 symptomatique par rapport au placebo, avec une protection pendant au moins six mois après l'administration. Un suivi accru reste nécessaire pour établir la durée totale de la protection fournie.

AstraZeneca a accepté de fournir au gouvernement américain 700 000 doses d'Evusheld disponibles gratuitement pour les patients éligibles dans le cadre d'un programme spécifique financé par le gouvernement. Des dossiers sont déposés à travers le monde afin d'obtenir des autorisations d'utilisation d'urgence ou des approbations conditionnelles d'Evusheld.