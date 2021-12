Maroc : Le consul honoraire du Luxembourg Atman Haloui élu président de l'UCHM

Le Consul honoraire de Luxembourg au Maroc, Atman Haloui, a été élu jeudi à Casablanca président de l’Union des Consuls honoraires au Maroc (UCHM), indique un communiqué de l’Union. M. Haloui, dont la liste a été élue suite au vote de l’Assemblée générale de l’UCHM, siégera à ce poste pour un mandat de trois ans.

«Je suis très honoré de cette nomination en tant que président, et de la confiance accordée à l’ensemble de notre conseil d’administration», a-t-il déclaré suite au vote.

Outre M. Haloui, le conseil d’administration est composé des consuls honoraires d'Ukraine, Hassan Kettani ; d'Ile Maurice, Jaouad Hamri ; du Pérou, Omar Mestassi ; du Mexique, Georges Emmanuel Benhaïm ; de Lituanie, Abdelilah Raji ; de Gambie, Rajaa Aghzadi ; du Chili, Said Aroui ; de Monaco, Mustapha Zine ; du Gabon, Said Abdelkader ; de Salvador, Mehdi Alj ; du Danemark, Abdelghani Khaldoun ; de Belgique, Mohamed Alami Mejjati et de Finlande, Wadie El Youbi (Finlande).

Les membres de l’UCHM sont tous accrédités auprès du Royaume du Maroc pour promouvoir et renforcer les relations bilatérales entre le Royaume et leurs pays de représentation.