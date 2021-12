Agadir : L'AFD accord un crédit de 33 millions d'euros pour la ligne «Amalway Agadir Trambus»

Une cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre l’Agence française de développement (AFD) et la SDL Grand Agadir pour la mobilité et les déplacements urbains a eu lieu jeudi en présence d’Ahmed Hajji, wali de la région Souss-Massa et gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane et Hélène Le Gal, ambassadrice de France au Maroc.

La convention, qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement urbain de la ville d’Agadir 2020-2024, a été signée par Mihoub Mezouaghi, directeur de l’AFD et Abdelouahed El Kassimi, directeur général de la SDL Agadir Mobilité. Elle prévoit la contribution de l’AFD au financement de la réalisation en cours de la première ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) «Amalway Agadir Trambus», à hauteur de 33 millions d’euros (environ 344 millions de dirhams). La contribution de l’AFD entre dans le cadre d’un crédit remboursable par la partie marocaine sur 20 ans avec une période de différé de 5 ans.

Le projet de réalisation de la première ligne du BHNS d’Agadir dispose d’un budget s’élevant à 1,2 milliard de dirhams (environ 114 millions d’euros) disposant déjà de la contribution du Fonds d’accompagnement des réformes de transport à hauteur de 378 millions de dirhams (MDH), de la Région Souss Massa (160 MDH) et de la Commune d’Agadir (302 MDH).

Cette première ligne doit être mise en service en 2023 pour relier le port d’Agadir aux quartiers de Tikiouine en 45 minutes, traversant 35 stations et 6 pôles d’échanges sur un trajet de 15,5 km.

Par ailleurs, l’AFD octroie à la SDL Agadir Mobilité un financement de 300 000 euros (environ 3,1 MDH) pour accompagner son statut de gestionnaire du réseau des transports collectifs. Ce budget sera dédié à l’assistance technique et aux études structurantes pour l’exploitation de la ligne «Amalway Agadir Trambus».