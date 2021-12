Meknès : Un sexagénaire accusé d'attentat à la pudeur sur une mineure finalement acquitté

L’association «Touche pas à mes enfants» a dénoncé, cette semaine, un jugement rendu par la Chambre criminelle près le tribunal de première instance de Meknès acquittant un homme sexagénaire, marié et père de cinq enfants, accusé d’attentat à la pudeur sur une mineure. Dans un communiqué, l’ONG a dit avoir reçu ce verdict «avec un grand étonnement et un sentiment de grand choc».

Touche pas à mes enfants a expliqué que l'affaire se résume à l'exploitation par l'accusé d'une fillette de quatre ans et demi, fille de ses voisins, en pleine voie publique, près de sa résidence. Elle rappelle que l’accusé aurait touché l’enfant dans des zones sensibles de son corps. Cet acte a été filmé par un voisin qui a soupçonné le comportement de l'accusé. Une vidéo a été ensuite gravée sur un CD, placé sous la porte de la maison des parents de la victime. Ces derniers, après avoir visionné la vidéo, ont déposé une plainte, qui a donné lieu à l’arrestation du sexagénaire.

L'association a considéré que «ce que le CD contenait comme enregistrement de l'incident est un moyen de prouver le délit d'attentat à la pudeur commis par l'accusé», et a souligné «sa surprise face au verdict rendu contre l'accusé». «De telles dispositions ne peuvent qu'encourager ceux qui prennent plaisir au corps de nos enfants et les inciteront encore plus à emprunter la voie du crime contre l'enfance», dénonce-t-elle, en estimant que «cette décision injuste porte un coup aux acquis nationaux et toutes les conventions internationales traitant des droits de l'enfant».

L'association a demandé à la justice «d'assumer sa lourde responsabilité d'appliquer la loi de toutes ses forces afin de punir sévèrement tous les violeurs d'enfants, afin qu'elle puisse contribuer directement à lutter contre ce fléau qui menace l'avenir de notre enfance».