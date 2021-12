Espagne : Un Marocain multirécidiviste jugé pour plusieurs vols alors qu’il était interdit de territoire

Un Marocain a été arrêté d’Espagne en mai de cette année suite à des cambriolages commis alors qu’il était censé avoir été expulsé et interdit d'entrer sur le territoire jusqu’en 2023 après une 4e condamnation en 2017 pour les mêmes faits. Le Marocain sera finalement jugé devant la quatrième section de la Cour d'appel de Tarragone, le 21 décembre.

L’individu est accusé par le ministère public d’avoir pénétré par effraction dans quatre maisons à Cambrils. Alors qu’il risque 4 ans et demi de prison, le ministère public demande à ce que la peine soit remplacée par son expulsion d’Espagne et d’une interdiction de territoire pour huit ans, rapporte Diari de Tarragonia. Au titre de la responsabilité civile, il lui est demandé de verser un total de 4 700 euros aux parties lésées.

Parmi les faits qui lui sont reprochés, on retrouve deux vols d’un montant total estimé à 4 675 euros, plus 170 euros de dommages et une tentative de vol dans une maison où une locataire l’a fait fuir. Le lourd antécédent de l’individu comprend une condamnation en 2014 à un an et demi de prison pour un délit de cambriolage, puis en 2015 à 2 ans d’emprisonnement pour le délit de vol avec violence ou intimidation dans une maison habitée, suivi d’une condamnation en 2017 à neuf mois d'emprisonnement pour cambriolage dans une maison habitée et la même année 18 mois de prison et six ans d'expulsion du territoire national pour le même délit.

Le 31 mai 2021, la Brigade provinciale des étrangers et des frontières a prononcé son interdiction de résider en Espagne et d’entrer sur le territoire jusqu’au 21 juin 2026 à l'encontre du Marocain, suite à son interpellation pour les cambriolages.