Maroc-UE : Réorganisation de la commission parlementaire mixte

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara, ont présidé, mercredi à Rabat, une réunion de coordination pour restructurer la partie marocaine de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne (UE), en présence des parlementaires membres de la commission. À cette occasion, il a été décidé par consensus de confier la présidence de la commission au conseiller parlementaire Lahcen Haddad, du groupe Istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme et la vice-présidence à Mohamed Moubdii, du groupe parlementaire haraki, indique un communiqué.

La rencontre a également constitué une occasion pour évaluer les réalisations de la commission parlementaire Maroc-UE et d'examiner les différents défis et chantiers à venir afin de renforcer la coopération politique et parlementaire.

Dans leurs allocutions respectives, MM. Talbi Alami et Mayara ont souligné la nécessité d'un attachement mutuel au partenariat maroco-européen exemplaire, riche et multidimensionnel, fruit d'une édification et d'un effort soutenu qui s'est étalé sur près d'un demi-siècle, jugeant nécessaire d'œuvrer à la préservation et au développement de ce partenariat.

Ils ont aussi mis en avant l'importance du renforcement du dialogue pour apporter des réponses coordonnées et unifiées aux questions d'intérêt commun, y compris la politique européenne de voisinage, les questions sécuritaires et de lutte contre le terrorisme, l’immigration, le développement humain et durable et la coopération économique, commerciale et environnementale.

Ils ont, en outre, souligné la nécessité d'exploiter toutes les opportunités de coopération offertes, notamment dans le contexte épidémiologique actuel et ses priorités et défis socio-économiques, environnementaux et sanitaires.

Lahcen Haddad, a souligné l'importance d'adopter une nouvelle approche en harmonie avec la nouvelle composition du Parlement marocain, reflétant l'ambition du Royaume pour un nouveau partenariat multilatéral et un dialogue politique qui tient compte des évolutions de l'espace euro-méditerranéen et africain.