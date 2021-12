Lancement des travaux de réalisation d’une STEP à Safi

Les travaux de réalisation d’une station d’épuration des eaux usées (STEP) ont été lancés mercredi à Safi pour un coût d’investissement de plus de 600 millions de dirhams (MDH) dans le cadre du Programme national d'assainissement liquide et d'épuration des eaux usées. Cette station permettra le traitement de 8 millions de m3 d’eaux usées par an au démarrage, et 11 millions de m3 à l’horizon 2045.

Financé par le groupe OCP en partenariat avec la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité de Safi (100 MDH), ce projet est de nature à fournir des sources alternatives d’eau orientées vers l’utilisation industrielle.

Le représentant de la Direction régionale de l’environnement de Marrakech-Safi, Kamal El Mdari, a indiqué que ce projet vise la préservation de l’environnement et la dépollution du littoral en évitant le rejet direct des eaux usées vers la mer, ainsi que la réutilisation des eaux traitées pour les besoins industriels de l’OCP et la préservation des ressources en eaux douces.

Ce projet, dont les travaux de réalisation s’étaleront sur deux ans, permettra de créer 80 000 journées de travail en phase de construction et 50 emplois en phase d’exploitation, a-t-il précisé.

La STEP de Safi est la première au Maroc à utiliser la technologie de traitement des boues par hydrolyse thermique (THP) pour une réutilisation et la valorisation des boues sans aucun risque sanitaire dans l’amélioration des sols, a-t-il expliqué.

La cérémonie de lancement des travaux de réalisation de cette STEP a été présidée par le gouverneur de la province de Safi, Lahoucine Chaynane, en présence du directeur du site de Safi du Groupe OCP, des élus locaux, des chefs des services extérieurs concernés ainsi que plusieurs autres personnalités.