Covid-19 : Le gouvernement prolonge son aide au secteur touristique

Le Conseil du gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, a adopté le Projet de décret n°2.21.966 portant application du décret-loi 2.20.605 du 26 moharrem 1142 (15 septembre 2020) édictant des mesures exceptionnelles au profit du secteur touristique, à savoir des employeurs affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, leurs salariés déclarés ainsi que certaines catégories de travailleurs indépendants et de personnes non-salariées assurées auprès de la caisse.

Présenté par le ministre délégué auprès de la ministre de l'Économie et des finances, chargé du Budget, Faouzi Lakjaa, ce projet de décret intervient dans le cadre de la poursuite des efforts du gouvernement visant à soutenir les secteurs impactés par la pandémie de Covid-19, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, dans un communiqué à l'issue du Conseil. Cette aide au secteur touristique intervient alors qu'il souffre des nouvelles fermetures des frontières aériennes, prolongée jusqu'au 31 décembre.

Ce projet de décret prévoit l'octroi de l'indemnité prévue au premier article du décret-loi 2.20.605 pour une période supplémentaire allant du premier septembre au 31 décembre 2021, au profit des salariés et stagiaires en formation pour insertion, déclarés auprès de la CNSS au titre du mois de février 2020 par les employeurs exerçant dans certains sous-secteurs relevant du tourisme et au profit des guides touristiques, y compris ceux qui n'ont pas bénéficié de cette indemnité, sous réserve de la régularisation de leur situation et le renouvellement de leurs documents du travail avant le 31 décembre 2021.

Ces sous secteurs comprennent les établissements d'hébergement touristique classés, les agences de voyages autorisées par l’autorité gouvernementale chargée du tourisme et les opérateurs du transport touristique autorisés par l’autorité gouvernementale chargée du transport et les entreprises de sous-traitance liées par contrat avec les employeurs dans ces sous-secteurs, signé avant la fin du février 2020, a ajouté M. Baitas.