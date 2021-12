Affaire Omar Radi : L’audience en appel reportée au 6 janvier prochain

L’audience en appel des journalistes Omar Radi et Imad Stitou, prévue ce jeudi à Casablanca et qui n’a duré que «quelques minutes», a été reportée au 6 janvier prochain. Cette décision a été prise dans le but de convoquer la plaignante Hafsa Boutahar, rapporte la journaliste marocaine Aida Alami sur son compte Twitter.

Report audience du journaliste #omarradi au 6/ 1/22.

Audience a duré qques minutes. Plaignante convoquée pr la prochaine audience et @StitouImad qui est passé de témoin a prévenu sera jugé en son absence se trouvant à l’étranger pr le travail. Présence de diplomates ds la salle. — Aida Alami (@AidaAlami) December 9, 2021

La même source a précisé qu’Imad Stitou, qui est poursuivi en tant que prévenu, mais considéré comme témoin par la défense, «sera jugé en son absence», car «se trouvant à l’étranger pour le travail». La première audience en appel pour cette affaire a débuté en novembre dernier.

En juillet, la chambre criminelle près la cour d’appel de Casablanca a condamné le journaliste et militant Omar Radi à six ans de prison ferme pour «financements étrangers», «atteinte à la sécurité de l’État», «viol» et «attentat à la pudeur». Pour sa part, Imad Stitou, qui a été poursuivi pour «participation à l’attentat à la pudeur sur une femme avec violence» et «participation au viol», a été condamné en première instance à un an de prison, dont six mois en sursis. La cour avait également condamné les deux journalistes à indemniser la plaignante avec le versement de 200 000 dirhams par Omar Radi et 20 000 par Imad Stitou.

En août, le tribunal de première instance de Casablanca a également condamné les deux journalistes à trois mois de prison avec sursis pour «ivresse publique». Un jugement rendu «sans qu'aucune des parties ne soit auditionnée» par un juge, avait confié Me Miloud Kandil, avocat des deux journalistes.