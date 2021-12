Maroc : Le Conseil de l’Europe lance à Rabat un cours sur «la lutte contre le discours de haine»

Le Conseil de l'Europe (CdE) a lancé, jeudi à Rabat, le cours du programme européen de formation aux droits de l’homme pour les professionnels du droit (HELP) sur «la lutte contre le discours de haine», une formation en ligne destinée à faire le distinguo entre les crimes de haine, les discours de haine et la liberté d’expression. Il est le fruit d’une collaboration entre le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), la Délégation interministérielle des droits de l’Homme, la Présidence du ministère public, le Forum méditerranéen pour la jeunesse au Maroc et la Faculté des sciences de l’éducation à Rabat en plus du CdE.

Ce cours est destiné aux professionnels qui souhaitent améliorer leurs connaissances des normes internationales sur le sujet, de même que leur pertinence dans le contexte juridique marocain et la manière de les appliquer dans leur travail quotidien. D’une durée d’environ trois mois, il permettra aux participants de distinguer entre les crimes de haine, les discours de haine et la liberté d’expression, a expliqué dans une déclaration à la MAP, la cheffe de la division formation justice et droits de l’Homme au CdE, Eva Pastrana. La responsable a noté que cette formation dotera les bénéficiaires de capacités d'évaluation de l’impact du discours de haine sur les victimes et leurs communautés, en leur fournissant des réponses efficaces au discours de haine.

Le cours, dispensé en langue arabe, a été contextualisé pour le Maroc et cible les professionnels exerçant dans le domaine de la lutte contre le discours de haine, y compris les futurs professionnels, dont les étudiants universitaires, a-t-elle indiqué, précisant que cette formation sera assurée par des tuteurs marocains désignés par les institutions nationales, comme l’Institut supérieur de la magistrature.

A rappeler que le cours est un projet mis en œuvre dans le cadre du partenariat de voisinage du CdE avec le Maroc 2018-2021 avec le soutien du Liechtenstein, de la Norvège et de l’Espagne.