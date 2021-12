Medhi Benatia raccroche les crampons

L’international franco-marocain Medhi Benatia a annoncé, dans une publication sur Instagram, qu’il était temps pour lui, à 34 ans, de mettre fin à sa carrière de footballeur professionnel. «Après plus de 15 années de "bon et loyaux services" pour le football, ayant joué les compétitions les plus prestigieuses, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière», dit-il.

Alors que devenir footballeur était son rêve «depuis tout jeune» et qu’il a dû tout le long de sa carrière «s’imposer une rigueur de travail, faire des sacrifices, mais surtout se fixer à chaque étape de sa carrière de nouveaux objectifs», le Lion de l’Atlas note que «le plus dur n’est pas de signer son premier contrat mais de durer dans le temps».

Il tient, dans une sorte de message d’adieu, «à rendre hommage à tous les clubs dans lesquels [il était] passé : l’OM, Lorient, Tours, Clermont, l’Udinese, la Roma, le Bayern de Munich, la Juventus de Turin, Duhail, Karagumruk», n’oubliant pas la chance qu’il a eu de «défendre et de représenter [son] pays, le Maroc, avec qui j’ai vécu des moments inoubliables».

Remerciant tous ses proches, sa famille, ses soutiens, le joueur conclut en rappelant que «la fin d’une chose est toujours le commencement d’une autre…. Alors je vous dis à bientôt».

Le joueur, au palmarès impressionnant, a remporté entre autre le championnat d’Italie (2014, 2017, 2018, 2019), celui d’Allemagne (2015 et 2016), et du Qatar (2019). Il s’est illustré en 2013 et 2014 comme «sportif marocain de l’année», meilleur joueur arabe en 2014, 2015 et 2016, ou encore meilleur joueur africain de l'année 2018, selon la BBC.