«Qui va investir dans mon projet ?» : Kamal Jahid remporte 1,3 MDH pour sa startup Meqnes

La startup Meqnes, qui participe à la promotion du savoir-faire artisanal marocain à travers une offre de produits en cuir durable et de très haute qualité à des prix abordables, a remporté 1,3 million de dirhams lors du deuxième prime de la saison 2 du techshow maghrébin dédié à la startup, «Qui va investir dans mon projet ? Spécial Startups», diffusé sur 2M mardi soir.

À travers Meqnes, l’entrepreneur Kamal Jahid installé à Varsovie, en Pologne, souhaite «faire la promotion du Maroc et devenir la première marque marocaine et internationale de maroquinerie», confiait-il à Yabiladi. L’entrepreneur à su convaincre les «business angels» par son projet de redonner le goût pour cet art de la maroquinerie aux Marocains, mais aussi promouvoir l’artisanat marocain à l’international.

Réagissant au prime et à la somme qui lui est attribuée, Kamal Jahid a remercié sa famille et ses amis pour l’avoir soutenu et avoir cru en lui «dans les moments les plus sombres», exprimant sur sa page Facebook son enthousiasme et sa joie de construire cette «maison de luxe».

Le programme «Qui va investir dans mon projet ? Spécial Startups» s’inscrit dans la continuité des initiatives lancées, respectivement, par 2M et Inwi visant à soutenir les startups marocaines dans leur croissance tout en favorisant la mise en avant de la nouvelle économie digitale. Lors de ce 2e prime, la startup Klinoto a également obtenu pour sa part 900 000 dirhams.