Marocains bloqués à l'étranger : Baraka promet une résolution du dossier par le gouvernement

Nizar Baraka, secrétaire général du Parti de l’Istiqlal et ministre de l'Equipement et de l'Eau. / DR

Le secrétaire général du Parti de l’Istiqlal et ministre de l'Équipement et de l'eau a assuré, mercredi soir, que le gouvernement trouvera une solution pour les Marocains bloqués à l'étranger, après la décision des autorités de suspendre les vols, suite à l'apparition du variant Omicron du Covid-19. Lors de sa participation à l’émission «Confidences de presse» diffusée par la deuxième chaîne 2M, Nizar Baraka a assuré que l’exécutif discutera, lors de sa réunion de ce jeudi, les mesures préventives et les décisions qui ont été prises, notamment celle de fermer les frontières du Royaume.

Nizar Baraka a également salué les efforts déployés pour faire face à la pandémie, mettant en avant la stabilité de la situation épidémiologique dans le royaume. Il a insisté sur l'importance d'atteindre l'immunité collective en vaccinant 80% de la population cible, déplorant que ce pourcentage n’atteigne que 67% actuellement.

Les promesses du gouvernement s’agissant de ce dossier interviennent alors que le ministère de la Santé et de la protection sociale a démenti, hier, les informations qui ont circulé dans la journée sur les recommandations du comité scientifique et technique de la Covid-19 concernant la réouverture partielle des frontières marocaines.