Belgique : L’ancien député à la Région de Bruxelles-Capitale Mustapha El Karouni n'est plus

L’avocat belgo-marocain Mustapha El Karouni est décédé à l’âge de 53 ans, apprend-on mercredi de La Manchette. Avocat au barreau de Bruxelles et militant des droits de l’Homme, Me El Karouni avait réalisé de brillantes études en obtenant une licence en Droit à l’Université de Liège, un Master of Law en théorie du droit et en devenant chercheur au Laboratoire d’anthropologie juridique de l’Université de Paris 1, après avoir obtenu son doctorat en 2003.

Il s’était également engagé en politique pour la ville de Bruxelles en devenant député du Mouvement réformateur à la Région de Bruxelles-Capitale de 2007 à 2009.

«Une personne avec des fortes valeurs humaines et spirituelles», salut son ami Jean-François Loi. Me El Karouni était très engagé dans la protection des discriminés et la défense des plus opprimés.

Une prière pour le défunt sera donnée ce vendredi 10 décembre à 14h au cimetière multiconfessionnel d’Evere, à Bruxelles.